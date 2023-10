TEMPS FORT FRISSONS SPÉCIAL HALOWEEN- JEUX DE SOCIETÉ Rue Joseph Galtiér Lodève, 2 novembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

La médiathèque vous invite à venir frissonner en jouant !

Entrée libre. Tout public. Gratuit.

2023-11-02 15:00:00 fin : 2023-11-02 17:00:00. .

Rue Joseph Galtiér

Lodève 34700 Hérault Occitanie



The mediatheque invites you to come and enjoy the thrill of playing!

Free admission. All ages. Free

La biblioteca multimedia le invita a venir y disfrutar de la emoción de jugar

Entrada gratuita. Todas las edades. Gratis

Die Mediathek lädt Sie ein, sich beim Spielen zu gruseln!

Der Eintritt ist frei. Für alle Altersgruppen. Kostenlos

