Lodève SPÉCIAL HALLOWEEN: TEMPS FORT FRISSONS – ET SI ON GOÛTAIT ? Rue Joseph Galtiér Lodève, 31 octobre 2023, Lodève. Lodève,Hérault Un atelier culinaire pour frissonner en cuisinant ! Avec l’association Le Champ des Possibles.

Sur réservation. 8 – 12 ans. Gratuit..

2023-10-31 16:30:00 fin : 2023-10-31 18:30:00. .

Rue Joseph Galtiér

Lodève 34700 Hérault Occitanie



A culinary workshop to thrill in the kitchen! With association Le Champ des Possibles.

Reservations required. ages 8 – 12. Free admission. ¡Un taller culinario para emocionarse cocinando! Con la asociación Le Champ des Possibles.

Reserva obligatoria. de 8 a 12 años. Entrada gratuita. Ein kulinarisches Atelier, um beim Kochen zu erschauern! Mit dem Verein Le Champ des Possibles.

