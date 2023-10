48H CHRONO CHALLENGE VIDÉO À LA MÉDIATHÈQUE CONFLUENCE Rue Joseph Galtier Lodève, 27 octobre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

48h pour écrire, tourner et monter un clip ou un court-métrage avec des contraintes qui seront révélées le vendredi 27 octobre à 18h. Règlement complet sur le site de la médiathèque. Dès 14 ans..

2023-10-27 fin : 2023-10-29 . .

Rue Joseph Galtier

Lodève 34700 Hérault Occitanie



48 hours to write, shoot and edit a clip or short film, with constraints to be revealed on Friday October 27 at 6pm. Full rules and regulations on the mediatheque website. Ages 14 and up.

48 horas para escribir, rodar y editar un videoclip o cortometraje dentro de los límites que se desvelarán el viernes 27 de octubre a las 18.00 horas. Bases completas en la web de la mediateca. A partir de 14 años.

48 Stunden, um ein Musikvideo oder einen Kurzfilm zu schreiben, zu drehen und zu schneiden. Die Vorgaben werden am Freitag, den 27. Oktober um 18 Uhr bekannt gegeben. Vollständige Regeln auf der Website der Mediathek. Ab 14 Jahren.

