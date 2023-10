#BOOKTOK ATELIER VIDÉO À LA MÉDIATHÈQUE CONFLUENCE Rue Joseph Galtier Lodève, 24 octobre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Création de bandes annonces à la manière des booktokeur.ses. Venez avec votre portable et vos livres préférés !

Dès 12 ans..

2023-10-24 14:00:00 fin : 2023-10-24 16:00:00. .

Rue Joseph Galtier

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Booktokeur.ses-style trailer creation. Bring your laptop and your favorite books!

Ages 12 and up.

Creación de tráileres al estilo Booktokeur. Trae tu portátil y tus libros favoritos

A partir de 12 años.

Erstellen von Trailern im Stil der booktokeur.ses. Bringen Sie Ihren Laptop und Ihre Lieblingsbücher mit!

Ab 12 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT LODEVOIS ET LARZAC