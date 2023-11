PROGRAMME CULTUREL DE LA MÉDIATHÈQUE CONFLUENCE DE LODÈVE Rue Joseph Galtier Lodève, 23 septembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Toute l’année, la Médiathèque Confluence propose spectacles, ateliers, concerts, lectures, pour tous les publics.

Toutes les animations proposées dans le cadre de la programmation culturelle sont gratuites, sur réservation.

Renseignements e réservations : 04 11 95 04 80 | mediatheque@lodeve.com

Retrouvez le programme de septembre à décembre 2023 sur :

https://www.calameo.com/read/0031852862745.

2023-09-23 08:00:00 fin : 2023-12-20 18:00:00. .

Rue Joseph Galtier

Lodève 34700 Hérault Occitanie



All year round, the Médiathèque Confluence offers shows, workshops, concerts and readings for all ages.

All cultural events are free of charge, but reservations are required.

Information and reservations: 04 11 95 04 80 | mediatheque@lodeve.com

Find the program from September to December 2023 on :

https://www.calameo.com/read/0031852862745

Durante todo el año, la Médiathèque Confluence ofrece espectáculos, talleres, conciertos y lecturas para todas las edades.

Todos los actos del programa cultural son gratuitos, previa reserva.

Información y reservas: 04 11 95 04 80 | mediatheque@lodeve.com

Consulte el programa de septiembre a diciembre de 2023 en :

https://www.calameo.com/read/0031852862745

Das ganze Jahr über bietet die Mediathek Confluence Aufführungen, Workshops, Konzerte und Lesungen für jedes Publikum.

Alle Veranstaltungen, die im Rahmen des Kulturprogramms angeboten werden, sind kostenlos, eine Reservierung ist erforderlich.

Informationen und Reservierungen: 04 11 95 04 80 | mediatheque@lodeve.com

Das Programm von September bis Dezember 2023 finden Sie unter :

https:/

Mise à jour le 2023-10-31 par OT LODEVOIS ET LARZAC