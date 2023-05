MOUVANCES : SPECTACLE TOUT PUBLIC ET DJ Rue Joseph Galtiér, 24 juin 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Découvrez la nouvelle version de Roméo et Juliette par la compagnie C’est Pas Grave.

2023-06-24 à 19:30:00 ; fin : 2023-06-24 . .

Rue Joseph Galtiér

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Discover the new version of Romeo and Juliet by the company C’est Pas Grave

Descubra la nueva versión de Romeo y Julieta de la compañía C’est Pas Grave

Entdecken Sie die neue Version von Romeo und Julia durch die Compagnie C’est Pas Grave

