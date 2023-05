VERNISSAGE DE L’EXPOSITION PHOTO: « NIL ROUX » Rue Joseph Galtiér, 17 juin 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Le Patio vous convie à son vernissage de l’exposition photo le « Nil Roux ».

2023-06-17 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-17 . .

Rue Joseph Galtiér

Lodève 34700 Hérault Occitanie



The Patio invites you to the opening of its photo exhibition « Nil Roux

El Patio le invita a la inauguración de su exposición fotográfica « El Nilo Rojo »

Le Patio lädt Sie zur Vernissage der Fotoausstellung am « Roux Nil » ein

Mise à jour le 2023-05-22 par OT LODEVOIS ET LARZAC