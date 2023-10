Jeune public / Spectacle interactif : Comment peut-on être certain, quand on est un lapin, qu’il n’y a pas de loup ? Rue Joseph Ducouret Guéret, 3 juin 2024, Guéret.

Guéret,Creuse

Une nouvelle forme de spectacle jeune public en installation interactive dans l’univers de Jeanne Ashbée…

La compagnie ONAVIO nous propose un parcours immersif pour accompagner gaillardement le tout petit jusqu’au pays de la peur, émotion encore incontournable de nos vies d’adultes, incommensurable dans celle des tout-petits. Le visiteur/spectateur est invité à y entrer par une forêt, dont chaque arbre dissimule une expérience sensorielle. Lorsqu’il aura passé ce « sas » entre le quotidien et le merveilleux, alors il pourra cheminer vers l’histoire. Une histoire décomposée, dans laquelle les éléments narratifs n’existent que par sa présence et ses actes (regarder, caresser, toucher, parler, chanter…).

Une histoire que chacun pourra donc recomposer avec son envie, sa curiosité ou sa témérité de l’instant…

À partir de 18 mois..

2024-06-03 fin : 2024-06-04 . EUR.

Rue Joseph Ducouret Salle Chaminadour

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



A new kind of show for young audiences, an interactive installation in the world of Jeanne Ashbée?

The ONAVIO company offers us an immersive journey to accompany the very young to the land of fear, an emotion still unavoidable in our adult lives, but immeasurable in the lives of toddlers. Visitors/spectators are invited to enter through a forest, each tree concealing a sensory experience. Once they have passed through this « airlock » between the everyday and the marvellous, they can move on to the story. A decomposed story, in which the narrative elements exist only through his presence and actions (looking, caressing, touching, talking, singing?).

It’s a story that everyone can recompose according to their own desires, curiosity and daring?

From 18 months.

¿Una nueva forma de espectáculo para el público infantil, una instalación interactiva en el universo de Jeanne Ashbée?

La compañía ONAVIO propone un viaje inmersivo para acompañar a los más pequeños al país del miedo, una emoción que sigue formando parte ineludible de nuestra vida adulta, pero inconmensurable en la vida de los niños pequeños. Se invita a los visitantes/espectadores a entrar a través de un bosque, en el que cada árbol esconde una experiencia sensorial. Una vez atravesada esta « esclusa » entre lo cotidiano y lo maravilloso, pueden pasar a la historia. Una historia descompuesta en sus partes componentes, en la que los elementos narrativos sólo existen por su presencia y sus acciones (mirar, acariciar, tocar, hablar, cantar, etc.).

Una historia que cada uno puede recomponer a su gusto, curiosidad y atrevimiento..

A partir de 18 meses.

Eine neue Form des Theaterstücks für junges Publikum in Form einer interaktiven Installation in der Welt von Jeanne Ashbée?

Das Ensemble ONAVIO schlägt uns einen immersiven Parcours vor, um die ganz Kleinen fröhlich bis ins Land der Angst zu begleiten, eine Emotion, die in unserem Leben als Erwachsene noch unumgänglich, im Leben der Kleinen aber unermesslich ist. Der Besucher/Zuschauer wird eingeladen, durch einen Wald zu gehen, in dem jeder Baum eine Sinneserfahrung verbirgt. Wenn er diese « Schleuse » zwischen dem Alltäglichen und dem Wunderbaren passiert hat, kann er sich auf den Weg zur Geschichte machen. Eine zerlegte Geschichte, in der die narrativen Elemente nur durch seine Anwesenheit und seine Handlungen (anschauen, streicheln, berühren, sprechen, singen?) existieren.

Eine Geschichte, die jeder mit seiner Lust, seiner Neugier oder seinem Mut neu zusammensetzen kann

Ab 18 Monaten.

Mise à jour le 2023-09-01 par Creuse Tourisme