Marché de Noël d’Epouville Rue Joseph Boulard Épouville, 25 novembre 2023, Épouville.

Épouville,Seine-Maritime

Le Comité des Fêtes d’Épouville organise son traditionnel Marché de Noël les 25 et 26 novembre.

Vente de boissons et restauration sur place.

Promenade en calèche avec le Père Noël le samedi de 14h00 à 17h00.

Samedi de 12h à 18h et dimanche de 10h à 18h

Entrée 1 €.

Samedi 2023-11-25 fin : 2023-11-26 . .

Rue Joseph Boulard Salle Grimaux

Épouville 76133 Seine-Maritime Normandie



The Comité des Fêtes d’Épouville is organizing its traditional Christmas Market on November 25 and 26.

Food and drink available on site.

Horse-drawn carriage ride with Santa Claus on Saturday from 2pm to 5pm.

Saturday from 12pm to 6pm and Sunday from 10am to 6pm

Admission 1 ?

El Comité des Fêtes de Épouville celebra los días 25 y 26 de noviembre su tradicional Mercado de Navidad.

Venta de bebidas y aperitivos.

Paseo en coche de caballos con Papá Noel el sábado de 14:00 a 17:00 h.

Sábado de 12h a 18h y domingo de 10h a 18h

Entrada 1 ?

Das Festkomitee von Épouville veranstaltet seinen traditionellen Weihnachtsmarkt am 25. und 26. November.

Verkauf von Getränken und Speisen vor Ort.

Kutschenfahrt mit dem Weihnachtsmann am Samstag von 14:00 bis 17:00 Uhr.

Samstag von 12:00 bis 18:00 Uhr und Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr

Eintritt 1 ?

