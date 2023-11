Salon Playmobil® Rue Joseph Boulard Épouville, 11 novembre 2023, Épouville.

Épouville,Seine-Maritime

La Mairie d’Épouville et Épouville Judo Club organise une expo vente de Playmobil ®

Mises en scène géantes issues de collections privées.

2 € l’entrée, gratuit pour les moins de 12 ans.

Cette exposition n’est ni sponsorisée, ni organisée par PLAYMOBIL FRANCE ®.

Samedi 2023-11-11 10:00:00 fin : 2023-11-12 18:00:00. .

Rue Joseph Boulard Salle Grimaux

Épouville 76133 Seine-Maritime Normandie



The Mairie d’Épouville and Épouville Judo Club are organizing a Playmobil ® exhibition and sale

Giant sets from private collections.

2? admission, free for children under 12.

This exhibition is neither sponsored nor organized by PLAYMOBIL FRANCE ®

La Mairie d’Épouville y el Judo Club Épouville organizan una exposición y venta de Playmobil ®

Gigantes procedentes de colecciones privadas.

entrada 2?, gratuita para los menores de 12 años.

Esta exposición no está patrocinada ni organizada por PLAYMOBIL FRANCE ®

Das Rathaus von Épouville und der Épouville Judo Club organisieren eine Verkaufsausstellung von Playmobil ®

Riesige Inszenierungen aus privaten Sammlungen.

2 ? Eintritt, kostenlos für Kinder unter 12 Jahren.

Diese Ausstellung wird weder von PLAYMOBIL FRANCE ® gesponsert noch organisiert

Mise à jour le 2023-10-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche