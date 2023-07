Ciné Toiles : Beethoven Rue John Bost Épouville, 25 août 2023, Épouville.

Épouville,Seine-Maritime

En 2023, Ciné Toiles fête sa 10ème édition !

Les projections de l’été, avec concerts et films en plein air (et sur transats !!), reviennent sur territoire de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, pour les petits et les grands. Aux manettes : l’association Du Grain à Démoudre pour la partie films, et la Papa’s Production pour la partie musique. A ces deux entités s’ajoute la Maison Pour Tous de Saint-Romain-de-Colbosc qui propose deux soirées au Château de Gromesnil.

Cette année, 18 projections sur 15 communes du territoire pour tous les goûts : de l’animation, de la comédie, du fantastique. Des films récents mais aussi intergénérationnels, qui feront retomber en enfance les plus grands !

Le vendredi 25 août à partir de 20h, au stade municipal, à Epouville :

– Concert : Shubni

– Film : Beethoven (de Brian Levant, États-Unis, comédie, 1992, 1h27) – A partir de 7 ans..

2023-08-25 20:00:00

Rue John Bost Stade municipal d’Epouville

Épouville 76133 Seine-Maritime Normandie



In 2023, Ciné Toiles celebrates its 10th edition!

The summer screenings, with concerts and films in the open air (and on deckchairs!!), return to the territory of the Le Havre Seine Métropole urban community, for young and old alike. At the helm: the Du Grain à Démoudre association for the films, and Papa’s Production for the music. In addition, the Maison Pour Tous de Saint-Romain-de-Colbosc will be hosting two evenings at the Château de Gromesnil.

This year, there will be 18 screenings in 15 towns and villages to suit all tastes: animation, comedy and fantasy. Recent films, but also intergenerational ones, that will make the older ones fall back in childhood!

Friday August 25 from 8pm, at the municipal stadium in Epouville:

– Concert: Shubni

– Film: Beethoven (by Brian Levant, U.S.A., comedy, 1992, 1:27) – Ages 7 and up.

En 2023, Ciné Toiles celebrará su 10ª edición

Las proyecciones de verano, con conciertos y películas al aire libre (¡y en tumbonas!), regresan a la comunidad urbana de Le Havre Seine Métropole, para grandes y pequeños. Al frente: la asociación Du Grain à Démoudre para las películas, y Papa’s Production para la música. Además, la Maison Pour Tous de Saint-Romain-de-Colbosc organiza dos veladas en el castillo de Gromesnil.

Este año habrá 18 proyecciones en 15 ciudades y pueblos para todos los gustos: animación, comedia y fantasía. Hay para todos los gustos, desde la animación y la comedia hasta la fantasía, pasando por un abanico de películas recientes que gustarán a todas las edades

Viernes 25 de agosto a partir de las 20.00 h, en el estadio municipal de Epouville:

– Concierto: Shubni

– Película: Beethoven (de Brian Levant, Estados Unidos, comedia, 1992, 1h27) – A partir de 7 años.

Im Jahr 2023 feiert Ciné Toiles seine 10. Ausgabe!

Die Sommervorführungen mit Konzerten und Filmen unter freiem Himmel (und auf Liegestühlen!!) finden wieder im Gebiet des Stadtverbands Le Havre Seine Métropole statt und sind für Groß und Klein gedacht. An der Spitze stehen der Verein Du Grain à Démoudre für den Filmteil und Papa’s Production für den Musikteil. Hinzu kommt das Maison Pour Tous in Saint-Romain-de-Colbosc, das zwei Abende im Château de Gromesnil anbietet.

Dieses Jahr gibt es 18 Filmvorführungen in 15 Gemeinden des Gebiets, die für jeden Geschmack etwas bieten: Animation, Komödie, Fantasy. Aktuelle, aber auch generationsübergreifende Filme, die selbst die Größten in ihre Kindheit zurückversetzen werden!

Am Freitag, den 25. August ab 20 Uhr im Stade Municipal in Epouville :

– Konzert: Shubni

– Film: Beethoven (von Brian Levant, USA, Komödie, 1992, 1h27) – Ab 7 Jahren.

