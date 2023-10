Soirée année 80 à aujourd’hui rue JG Abry Erstein, 4 novembre 2023, Erstein.

Erstein,Bas-Rhin

Animée par DJ Fred et Light Lucas.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . 0 EUR.

rue JG Abry

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est



Hosted by DJ Fred and Light Lucas

Presentado por DJ Fred y Light Lucas

Moderiert von DJ Fred und Light Lucas

