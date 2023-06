Visite guidée du Sacré-Coeur Rue Jégun de Marans Agen, 27 juillet 2023, Agen.

Agen,Lot-et-Garonne

Peu connue des Agenais, cette église, mérite pourtant le détour !

Fruit du plan haussmannien de reconstruction de la ville au XIXe siècle, elle fut édifiée dans un style néogothique et dotée ensuite d’un clocher contemporain, pour le moins original. Vitraux remarquables !.

2023-07-27

Rue Jégun de Marans

Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Little known to the people of Agen, this church is well worth a visit!

The result of the 19th-century Haussmann plan to rebuild the town, it was built in the neo-Gothic style and later fitted with a contemporary bell tower, which is original to say the least. Remarkable stained glass windows!

Poco conocida por los habitantes de Agen, esta iglesia bien merece una visita

Fruto del plan haussmanniano de reconstrucción de la ciudad en el siglo XIX, se construyó en estilo neogótico y luego se le dotó de un campanario contemporáneo, cuando menos original. Notable vidriera

Diese Kirche, die den Einwohnern von Agen nur wenig bekannt ist, ist einen Umweg wert!

Als Ergebnis des Haussmannschen Plans zum Wiederaufbau der Stadt im 19. Jahrhundert wurde sie im neogotischen Stil erbaut und später mit einem zeitgenössischen, zumindest originellen Glockenturm versehen. Bemerkenswerte Buntglasfenster!

