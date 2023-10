Le terril’ble bossu de Méricourt Rue Jeannette Prin Méricourt, 26 novembre 2023, Méricourt.

Méricourt,Pas-de-Calais

3ème édition de la course du Terril’ble Bossu, avec son parcours truffé d’épreuves, autour de l’espace Ladoumègue et du terril..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . .

Rue Jeannette Prin

Méricourt 62680 Pas-de-Calais Hauts-de-France



3rd edition of the Terril’ble Bossu race, with its eventful course around the Espace Ladoumègue and the terril.

3ª edición de la carrera Terril’ble Bossu, con su recorrido lleno de desafíos, alrededor del espacio Ladoumègue y del terril.

3. Ausgabe des Terril’ble Bossu-Rennens mit einer mit Prüfungen gespickten Strecke rund um den Espace Ladoumègue und die Halde.

