CONFÉRENCE – EMPREINTES Rue Jeanne Jugan Rampe du 96ème Béziers, 26 octobre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Il y a 54 millions d’années sur un rivage marin des Corbières, oiseaux et animaux ont laissé leurs traces, tout comme des gouttes de pluie, des rides de vagues ou d’écumes qui ont été figés dans les sédiments. Des fossiles dans la mer ont également révélé toute une faune variée, composée entre autre de raies, de requins, d’étoiles de mers, et de toutes sortes de coquillages. Sur réservation..

2023-10-26 18:00:00 fin : 2023-10-26 . .

Rue Jeanne Jugan

Rampe du 96ème

Béziers 34500 Hérault Occitanie



54 million years ago on a marine shore in the Corbières region, birds and animals left their mark, as did raindrops, wave ripples and scum frozen in sediment. Fossils in the sea have also revealed a wide variety of fauna, including rays, sharks, starfish and all manner of shellfish. Reservations required.

Hace 54 millones de años, en una orilla marina de las Corbières, aves y animales dejaron su huella, junto con las gotas de lluvia, las ondulaciones de las olas y la espuma congelada en el sedimento. Los fósiles marinos también han revelado una fauna muy variada: rayas, tiburones, estrellas de mar y todo tipo de crustáceos. Es necesario reservar.

Vor 54 Millionen Jahren hinterließen Vögel und Tiere an einem Meeresufer in den Corbières ihre Spuren, ebenso wie Regentropfen, Wellenfalten oder Schaumkronen, die in Sedimenten eingefroren wurden. Fossilien im Meer enthüllten außerdem eine vielfältige Fauna, die unter anderem aus Rochen, Haien, Seesternen und allen Arten von Muscheln bestand. Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT BEZIERS MEDITERRANEE