CONFERENCE FAUNE SOUS-MARINE REGIONALE
Béziers

9 février 2024, Béziers

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 14:30:00

Nos fonds marin, désert ou oasis de vie? Un monde inconnu grouillant de vie à quelques brasses de nos plages ensoleillées. Entrée libre.

Nos fonds marin, désert ou oasis de vie? Un monde inconnu grouillant de vie à quelques brasses de nos plages ensoleillées. Entrée libre.

Nos fonds marins: désert ou oasis de vie ? Un monde inconnus grouillant de vie à quelques brasses de nos plages ensoleillées.

Entrée libre. .

Rue Jeanne Jugan

Maison Cordier Béziers

Béziers 34500 Hérault Occitanie

