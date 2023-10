CONFÉRENCE – UN ARTISANAT DE LUMIÈRE : LE VITRAIL Rue Jeanne Jugan Béziers, 13 décembre 2023, Béziers.

À partir de documents d’archives et de la confection d’un vitrail décoré, découvrez l’art du vitrail lors de cet atelier.

Payant – Réservation par téléphone obligatoire..

2023-12-13 14:30:00 fin : 2023-12-13 16:30:00. EUR.

Discover the art of stained glass in this workshop, based on archive documents and the creation of a decorated stained glass window.

Charge – Phone booking required.

Descubra el arte de las vidrieras en este taller, basado en documentos de archivo y en la realización de una vidriera decorada.

Gratuito – Es necesario reservar por teléfono.

Anhand von Archivdokumenten und der Herstellung eines verzierten Glasfensters entdecken Sie in diesem Workshop die Kunst der Glasmalerei.

Kostenpflichtig – Telefonische Anmeldung erforderlich.

