CONFÉRENCE – LIBELLULES ET DEMOISELLES Rue Jeanne Jugan Béziers, 7 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Connus depuis les plus grandes civilisations et comptant parmi les insectes les plus anciens de notre terre, les odonates sont des êtres fascinants tant par la variété de leurs couleurs, leur élégance que par leur mode de reproduction unique et leur cycle biologique. Parmi les 78 espèces présentes en Occitanie, partez à la découverte de quelques uns de ces insectes fascinants. Sur réservation..

2023-12-07 18:00:00 fin : 2023-12-07 . .

Rue Jeanne Jugan

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Known since the earliest civilizations and among the oldest insects on earth, odonates are fascinating creatures, as much for their variety of colors and elegance as for their unique mode of reproduction and life cycle. Among the 78 species present in Occitanie, discover some of these fascinating insects. Reservations required.

Conocidos desde las primeras civilizaciones y entre los insectos más antiguos de la Tierra, los odonatos son criaturas fascinantes, tanto por su variedad de colores y elegancia como por su modo de reproducción y ciclo biológico únicos. Entre las 78 especies presentes en Occitanie, descubra algunos de estos fascinantes insectos. Reserva obligatoria.

Die seit den größten Zivilisationen bekannten und zu den ältesten Insekten unserer Erde zählenden Odonaten sind faszinierende Wesen, die sowohl durch ihre Farbenvielfalt und Eleganz als auch durch ihre einzigartige Fortpflanzungsweise und ihren biologischen Zyklus bestechen. Entdecken Sie unter den 78 Arten, die in Okzitanien vorkommen, einige dieser faszinierenden Insekten. Nach vorheriger Anmeld

