ADAMO et JULIEN rue Jeanne d'Arc, 21 juin 2023, Vittel.

ADAMO et JULIEN Mercredi 21 juin, 19h30 rue Jeanne d’Arc

Adamo est un chanteur talentueux et animateur qui sait s’adapter. Son style unique et sa présence scénique sauront vous surprendre et vous charmer.

Julien, le saxophoniste, est un artiste expérimenté et sa musique peut enchanter n’importe quelle oreille.

Ensemble, ils forment le duo parfait pour une expérience inoubliable.

Avec un répertoire éclectique allant de la musique Chill et Lounge à l’Italienne, en passant par la Soul/Funk Américaine, ce duo de chanteur et de saxophoniste saura vous transporter dans un univers de détente et d’élégance.

Leur musique est idéale pour une ambiance détendue et relaxante.

rue Jeanne d'Arc 88800 Vittel Vosges Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

Fête de la musique

©ADAMO et JULIEN