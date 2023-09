La Rue des Mobilités Innovantes rue Jeanne d’Arc Rouen Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime La Rue des Mobilités Innovantes rue Jeanne d’Arc Rouen Rouen, 22 septembre 2023, Rouen. La Rue des Mobilités Innovantes 22 et 23 septembre rue Jeanne d’Arc Rouen Gratuit http://www.rue-des-mobilites-innovantes.fr rendez-vous à Rouen de tous les acteurs engagés pour les mobilités d’avenir

Au programme, des démonstrations de véhicules innovants, une table ronde, des animations, des jeux pour les petits et les grands : il y en a pour tous les goûts, toutes les curiosités et tous les âges !

Toutes les animations sont GRATUITES. ▬▬▬▬▬ VENDREDI 22 SEPTEMBRE AU MIX DE 18H À 21H ▬▬▬▬▬

• Table ronde entre experts et citoyens

• Innovations en mobilités : le Challenge Startups ▬▬▬▬▬ SAMEDI 23 SEPTEMBRE DE 10H À 18H ▬▬▬▬▬

• Exposition / démonstration de véhicules innovants

• Animations & jeux autour des mobilités

• Simulateur de conduite de bus

• Bourse aux vélos avec l’association Sabine

• Animations de prévention routière

• … Toutes les animations sur www.rue-des-mobilites-innovantes.fr ▬▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES ▬▬▬▬▬

Rue Jeanne-d’Arc et au MIX 18 rue Thouret (métro Palais de Justice)

Vendredi 22 septembre et samedi 23 septembre 2023

⏰ Vendredi de 18h à 21h / Samedi de 10h à 18h

Toutes les animations sont GRATUITES

Toutes les infos sur www.rue-des-mobilites-innovantes.fr

Une question ? contact@mix-rouen.fr rue Jeanne d’Arc Rouen rue Jeanne-d’Arc Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://rue-des-mobilites-innovantes.fr/ »}] [{« link »: « http://www.rue-des-mobilites-innovantes.fr »}, {« link »: « mailto:contact@mix-rouen.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T18:00:00+02:00 – 2023-09-22T21:00:00+02:00

2023-09-23T10:00:00+02:00 – 2023-09-23T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu rue Jeanne d'Arc Rouen Adresse rue Jeanne-d'Arc Rouen Ville Rouen Departement Seine-Maritime Lieu Ville rue Jeanne d'Arc Rouen Rouen latitude longitude 49.442804;1.09088

rue Jeanne d'Arc Rouen Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/