EXPOSITION ET CONCERTS – JOIE DU CIEL SUR LA TERRE Rue Jeanne d’Arc Bar-le-Duc, 4 décembre 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

13ème édition de l’exposition de Noël à Notre-Dame. Ne manquez pas de vous laisser émerveiller non seulement par les figurines mais également par la rencontre d’André Theuriet avec un jeune collégien. Ils ont tant de merveilles à se raconter…

Cette année, plus d’une centaine de personnages de taille humaine, colorée et gaie emplit la nef de l’église Notre-Dame. Tous les personnages de la crèche témoignent de « la joie du ciel sur la terre », titre de l’expo.

Un conte mettant en scène André Theuriet et un collégien sera diffusé toutes les 30 minutes.

Des animations sont programmées chaque week-end :

– samedi 9 décembre de 15 à 16 h : accordéoniste de l’association « les parents d’Hugo » et ateliers pour enfants,

– dimanche 10 décembre de 15 à 16 h : chorale « Saint-Maxe »,

– samedi 16 décembre de 15 à 16 h : chorale « A Coeur Joie »,

– dimanche 17 décembre de 15 à 16 h : chorale « Pause Musicale »,

– samedi 23 décembre de 15 à 16 h : orgues et trompette.

Gratuit.. Tout public

Vendredi 2023-12-08 09:00:00 fin : 2024-01-08 17:30:00. 0 EUR.

Rue Jeanne d’Arc Église Notre-Dame

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



13th edition of the Christmas exhibition at Notre-Dame. Be sure to marvel not only at the figurines, but also at André Theuriet’s encounter with a young schoolboy. They have so many wonderful stories to tell…

This year, more than a hundred colorful, cheerful, human-sized figures fill the nave of Notre-Dame church. All the figures in the crib bear witness to « the joy of heaven on earth », the title of the exhibition.

A story featuring André Theuriet and a schoolboy will be broadcast every 30 minutes.

Animations are scheduled every weekend:

– saturday, December 9, 3 – 4 pm: accordionist from the association « Les parents d’Hugo » and children’s workshops,

– sunday, December 10, 3 – 4 pm: « Saint-Maxe » choir,

– saturday, December 16, 3 – 4 pm: « A Coeur Joie » choir,

– sunday, December 17, 3 – 4 pm: « Pause Musicale » choir,

– saturday, December 23, 3 – 4 pm: organs and trumpet.

Free admission.

13ª edición de la exposición de Navidad en Notre-Dame. No se pierda la oportunidad de maravillarse no sólo con las figuritas, sino también con el encuentro de André Theuriet con un joven colegial. Tienen tantas historias maravillosas que contar…

Este año, la nave de la iglesia de Notre-Dame está repleta de más de un centenar de coloridas y alegres figuras de tamaño humano. Todas las figuras de la cuna dan testimonio de « la alegría del cielo en la tierra », título de la exposición.

Cada 30 minutos se proyectará un cuento protagonizado por André Theuriet y un colegial.

Las actividades están programadas todos los fines de semana:

– sábado 9 de diciembre de 15 a 16 h: acordeonista de la asociación « les parents d’Hugo » y talleres para niños,

– domingo 10 de diciembre de 15.00 a 16.00 h: coro « Saint-Maxe »,

– sábado 16 de diciembre de 15.00 a 16.00 h: coro « A Coeur Joie »,

– domingo 17 de diciembre de 15.00 a 16.00 h: coro « Pause Musicale »,

– sábado 23 de diciembre de 15 a 16 h: órgano y trompeta.

Entrada gratuita.

13. Ausgabe der Weihnachtsausstellung in Notre-Dame. Verpassen Sie nicht, sich nicht nur von den Figuren, sondern auch von der Begegnung André Theuriets mit einem jungen Gymnasiasten in Staunen versetzen zu lassen. Sie haben sich so viele Wunder zu erzählen…

In diesem Jahr füllen mehr als hundert menschengroße, farbenfrohe und fröhliche Figuren das Kirchenschiff der Kirche Notre-Dame. Alle Figuren der Krippe zeugen von « der Freude des Himmels auf Erden », dem Titel der Ausstellung.

Alle 30 Minuten wird eine Erzählung mit André Theuriet und einem Schulkind gezeigt.

An jedem Wochenende sind Animationen geplant:

– samstag, 9. Dezember, 15-16 Uhr: Akkordeonspieler des Vereins « Les parents d’Hugo » und Workshops für Kinder,

– sonntag, 10. Dezember von 15 bis 16 Uhr: Chor « Saint-Maxe »,

– samstag, 16. Dezember, 15-16 Uhr: Chor « A Coeur Joie »,

– sonntag, 17. Dezember, 15.00-16.00 Uhr: Chor « Pause Musicale »,

– samstag, 23. Dezember von 15 bis 16 Uhr: Orgel und Trompete.

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT SUD MEUSE