Les foulées de notre dame Rue Jeanne d’Albret Navarrenx, 26 novembre 2023, Navarrenx.

Navarrenx,Pyrénées-Atlantiques

Trois départs possibles :

– Course des enfants : 400m, Départ 10h (non chronométrée) PARTICIPATION LIBRE

– Marche : 5 ou 9 km, Départ 10h35 (non chronométrée) 8€ GRATUIT POUR LES ENFANTS

– Course : 5 km (8€) / 9km (12€) Départ 10h30 course chronométrée (Certificat médical obligatoire)

Inscription sur pyrénéeschronos.fr ou sur place à partir de 9H..

2023-11-26

Rue Jeanne d’Albret

Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Three possible starts:

– Children’s race: 400m, Starts at 10am (not timed) FREE PARTICIPATION

– Walk: 5 or 9 km, Starts at 10.35am (untimed) 8€ FREE FOR CHILDREN

– Run: 5km (8€) / 9km (12€) Start 10.30am timed race (medical certificate required)

Registration on pyrénéeschronos.fr or on site from 9am.

Tres posibles salidas:

– Carrera infantil: 400m, Salida a las 10h (no cronometrada) PARTICIPACIÓN GRATUITA

– Marcha: 5 o 9 km, Salida a las 10h35 (no cronometrada) 8€ GRATUITOS PARA LOS NIÑOS

– Carrera: 5km (8€) / 9km (12€) Salida a las 10h30 (cronometrada) (se requiere certificado médico)

Inscripciones en pyrénéeschronos.fr o in situ a partir de las 9h.

Drei mögliche Starts:

– Kinderlauf: 400 m, Start 10 Uhr (ohne Zeitmessung) FREIE TEILNAHME

– Wanderung: 5 oder 9 km, Start 10:35 Uhr (ohne Zeitmessung) 8? KOSTENLOS FÜR KINDER

– Laufen: 5 km (8?) / 9km (12?) Start 10:30 Uhr mit Zeitmessung (ärztliches Attest erforderlich)

Anmeldung auf pyrénéeschronos.fr oder vor Ort ab 9 Uhr.

