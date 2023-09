Marché de Noël Rue Jean-Zay Biganos, 15 décembre 2023, Biganos.

Biganos,Gironde

Le traditionnel Village de Noël de Biganos s’installera entre la Halle du Marché et la Salle des fêtes du vendredi 15 au dimanche 17 décembre 2023..

2023-12-15 fin : 2023-12-17 . .

Rue Jean-Zay Salle des fêtes – Halle du marché

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The traditional Biganos Christmas Village will be set up between the Halle du Marché and the Salle des fêtes from Friday December 15 to Sunday December 17, 2023.

El tradicional Pueblo Navideño de Biganos se instalará entre la Halle du Marché y la Salle des fêtes del viernes 15 al domingo 17 de diciembre de 2023.

Das traditionelle Weihnachtsdorf von Biganos wird von Freitag, dem 15. bis Sonntag, dem 17. Dezember 2023 zwischen der Markthalle und dem Salle des fêtes aufgebaut.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Coeur Bassin