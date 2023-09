Salon arts et délices Rue Jean Zay Biganos Catégories d’Évènement: Biganos

Gironde Salon arts et délices Rue Jean Zay Biganos, 18 novembre 2023, Biganos. Biganos,Gironde Artistes créateurs et producteurs

Tombola sur les 2 jours.

2023-11-18 fin : 2023-11-19 18:00:00. EUR.

Rue Jean Zay Salle des Fêtes

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Creative artists and producers

Tombola on 2 days Artistas y productores creativos

Sorteo los 2 días Kreative Künstler und Produzenten

Tombola an beiden Tagen Mise à jour le 2023-08-29 par OT Coeur Bassin Détails Catégories d’Évènement: Biganos, Gironde Autres Lieu Rue Jean Zay Adresse Rue Jean Zay Salle des Fêtes Ville Biganos Departement Gironde Lieu Ville Rue Jean Zay Biganos latitude longitude 44.6421556;-0.9761314

Rue Jean Zay Biganos Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biganos/