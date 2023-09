Méga loto Rue Jean Zay Biganos, 7 octobre 2023, Biganos.

Biganos,Gironde

Loto du Biganos basket Club à la Salle des fêtes de Biganos le samedi 7 octobre à 21h.

Ouverture des portes à 19h00 (pas de réservation).

+ de 4 000 € de lots dont 3 500 € de cartes achats.

Buvette et restauration sur place..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

Rue Jean Zay Salle des fêtes

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Biganos Basket Club Loto at the Salle des fêtes in Biganos on Saturday October 7th at 9pm.

Doors open at 7pm (no reservations).

+ More than 4,000 ? prizes including 3,500 ? purchasing cards.

Refreshments and catering on site.

Biganos Basket Club Loto en la Salle des fêtes de Biganos el sábado 7 de octubre a las 21.00 horas.

Apertura de puertas a las 19h (sin reserva).

+ Más de 4.000€ en premios, incluidos 3.500€ en tarjetas de compra.

Refrescos y catering in situ.

Lotto des Biganos basket Club im Festsaal von Biganos am Samstag, den 7. Oktober um 21 Uhr.

Türöffnung um 19.00 Uhr (keine Reservierung).

+ 4.000 Lose, davon 3.500 Lose für Einkaufskarten.

Getränke und Speisen vor Ort.

