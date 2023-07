Salon du mieux-être vers la connaissance de soi Rue Jean-Zay Biganos, 8 juillet 2023, Biganos.

Biganos,Gironde

Cet événement est spécialement conçu pour les personnes qui souhaitent améliorer leur bien-être physique, mental et émotionnel.

Nous avons choisi des exposants de qualité pour proposer une multitude de produits et services innovants.

Un programme d’ateliers et de conférences animés par des professionnels du bien-être est également proposé tout au long de l’événement.

C’est l’occasion idéale pour découvrir de nouvelles pratiques et apprendre des façons simples de prendre soin de Soi au quotidien..

2023-07-08 fin : 2023-07-09 19:00:00. EUR.

Rue Jean-Zay Salle des fêtes

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This event is specially designed for people who want to improve their physical, mental and emotional well-being.

We have chosen quality exhibitors to offer a multitude of innovative products and services.

A program of workshops and conferences led by wellness professionals is also offered throughout the event.

It’s the ideal opportunity to discover new practices and learn simple ways to take care of yourself on a daily basis.

Este evento está especialmente diseñado para personas que desean mejorar su bienestar físico, mental y emocional.

Hemos seleccionado expositores de calidad para ofrecer una amplia gama de productos y servicios innovadores.

Además, durante todo el evento se ofrece un programa de talleres y conferencias dirigidos por profesionales del bienestar.

Es la oportunidad perfecta para descubrir nuevas prácticas y aprender formas sencillas de cuidarse a diario.

Diese Veranstaltung ist speziell für Menschen konzipiert, die ihr körperliches, geistiges und emotionales Wohlbefinden verbessern möchten.

Wir haben qualitativ hochwertige Aussteller ausgewählt, um eine Vielzahl innovativer Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können.

Während der gesamten Veranstaltung wird außerdem ein Programm aus Workshops und Vorträgen angeboten, die von Fachleuten aus dem Bereich Wellness geleitet werden.

Dies ist die ideale Gelegenheit, neue Praktiken zu entdecken und einfache Wege zu erlernen, wie man sich im Alltag um sich selbst kümmern kann.

Mise à jour le 2023-06-21 par OT Coeur Bassin