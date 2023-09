La nocturne Yzeurienne rue Jean Vidal Yzeure, 4 novembre 2023, Yzeure.

Yzeure,Allier

Découvrez la magie de la Nocturne Yzeurienne, une expérience unique de course de nuit. Vibrez au rythme des « 10 km Henri Bérenger » et « 20 km Ivan Bizet » avec une surprise spéciale au départ..

2023-11-04 19:00:00 fin : 2023-11-04 . .

rue Jean Vidal

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the magic of the Nocturne Yzeurienne, a unique night running experience. Feel the rhythm of the « 10 km Henri Bérenger » and « 20 km Ivan Bizet » with a special surprise at the start.

Descubra la magia de la Nocturne Yzeurienne, una experiencia única de carrera nocturna. Siente el ritmo de los « 10 km Henri Bérenger » y los « 20 km Ivan Bizet » con una sorpresa especial en la salida.

Entdecken Sie die Magie der « Nocturne Yzeurienne », ein einzigartiges Erlebnis eines Nachtlaufs. Vibrieren Sie im Rhythmus der « 10 km Henri Bérenger » und « 20 km Ivan Bizet » mit einer besonderen Überraschung am Start.

