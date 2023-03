CONCERT NINI POULAIN Rue Jean V Orée d'Anjou Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Maine-et-Loire . EUR 10 10 Au son de son accordéon, Nini Poulain apporte joie et bonne humeur avec à ses côtés, Joël Prioux aux percussions et François Boudet au violoncelle. RESERVATION CONSEILLEE Organisation et programmation par l’association Sous le Chapiteau Concert d’une artiste accordéoniste chapiteau.oreedanjou@gmail.com +33 7 82 22 86 46 https://www.facebook.com/souslechapiteau/ Rue Jean V CHAMPTOCEAUX Orée d’Anjou

