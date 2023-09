Pièce de théâtre « Lur » Rue Jean Urruty Saint-Palais, 18 février 2024, Saint-Palais.

Saint-Palais,Pyrénées-Atlantiques

Julian possède une ancienne boutique de jouets. Ane, sa petite-fille, va bientôt fêter ses six ans. Il lui prépare donc un cadeau très spécial : une poupée fabriquée pour elle. Ane et Julian entreprennent avec leur poupée un voyage passionnant à la recherche d’une étoile magique qui répond à leurs désirs. Ce qui semble être une aventure imaginaire contribue à améliorer la relation entre Ane et Jon, son père. Car Jon a un problème d’acceptation : Ane est un garçon. À partir de 7 ans, durée : 60 minutes. Par Xake Produkzioak..

2024-02-18 fin : 2024-02-18 . .

Rue Jean Urruty

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Julian owns an old toy store. Ane, his granddaughter, is about to turn six. So he prepares a very special present for her: a doll made just for her. Ane and Julian embark on an exciting journey with their doll, in search of a magical star that fulfills their desires. What seems like an imaginary adventure helps to improve the relationship between Ane and Jon, her father. But Jon has a problem of acceptance: Ane is a boy. From age 7, running time: 60 minutes. By Xake Produkzioak.

Julian tiene una juguetería. Su nieta Ane está a punto de cumplir seis años. Así que le prepara un regalo muy especial: una muñeca hecha sólo para ella. Con la muñeca, Ane y Julian emprenden un emocionante viaje en busca de una estrella mágica que cumpla sus deseos. Lo que parece una aventura imaginaria ayuda a mejorar la relación entre Ane y Jon, su padre. Pero Jon tiene un problema de aceptación: Ane es un niño. A partir de 7 años, duración: 60 minutos. Por Xake Produkzioak.

Julian besitzt einen alten Spielzeugladen. Ane, seine Enkelin, feiert bald ihren sechsten Geburtstag. Er bereitet ihr ein ganz besonderes Geschenk vor: eine Puppe, die er für sie angefertigt hat. Ane und Julian begeben sich mit ihrer Puppe auf eine aufregende Reise, um einen magischen Stern zu finden, der ihren Wünschen entspricht. Was wie ein imaginäres Abenteuer aussieht, trägt dazu bei, die Beziehung zwischen Ane und ihrem Vater Jon zu verbessern. Denn Jon hat ein Akzeptanzproblem: Ane ist ein Junge. Ab 7 Jahren, Dauer: 60 Minuten. Von Xake Produkzioak.

