Rediffusion des « films anciens : souvenirs de Saint-Palais » Rue Jean Urruty Saint-Palais, 2 novembre 2023, Saint-Palais.

Saint-Palais,Pyrénées-Atlantiques

Après la séance au fronton, puis en version commentée, nous vous proposons une 3e séance complète (les 6 films, sans commentaires) où les générations seront mélangées (participation du centre de loisirs Izaia et de l’accueil Sainte Elisabeth). Cette 3e séance sera ouverte au public, dans la limite des places disponibles. Réservation à la caisse du cinéma..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 . .

Rue Jean Urruty fronton

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



After the session in the fronton, then with commentary, we propose a 3rd complete session (all 6 films, without commentary) where the generations will be mixed (participation of the Izaia leisure center and the Sainte Elisabeth reception). This 3rd screening will be open to the public, subject to availability. Reservations at the cinema box office.

Tras la proyección en el frontón, entonces comentada, proponemos una 3ª proyección completa (las 6 películas, sin comentarios) en la que se mezclarán las generaciones (con la participación del centro de ocio Izaia y del centro de acogida Sainte Elisabeth). Esta 3ª proyección estará abierta al público, según disponibilidad. Reservas en la taquilla del cine.

Nach der Vorführung im Giebel und der kommentierten Version bieten wir Ihnen eine 3. vollständige Vorführung (alle 6 Filme, ohne Kommentare) an, bei der die Generationen gemischt werden (Teilnahme des Freizeitzentrums Izaia und der Betreuung der Heiligen Elisabeth). Diese dritte Vorstellung ist für die Öffentlichkeit zugänglich, solange Plätze verfügbar sind. Reservierung an der Kinokasse.

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de Tourisme Pays Basque