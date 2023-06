Cinéma en plein-air Rue Jean Urruty Saint-Palais, 14 août 2023, Saint-Palais.

Saint-Palais,Pyrénées-Atlantiques

Cinéma en plein air au fronton de Saint-Palais, dans le cadre des animations du centenaire. L’association ARGITZE vous propose de découvrir des images exclusives des fonds « Berrogain » et « Guélot » . Musique, talos, animations, etc… Une soirée exceptionnelle à ne pas manquer !.

2023-08-14 à ; fin : 2023-08-14 22:00:00. .

Rue Jean Urruty fronton

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Open-air cinema at the Saint-Palais fronton, as part of the centenary events. The ARGITZE association invites you to discover exclusive images from the « Berrogain » and « Guélot » funds. Music, talos, entertainment and more… An exceptional evening not to be missed!

Cine al aire libre en el frontón de Saint-Palais, en el marco de las celebraciones del centenario. La asociación ARGITZE le invita a descubrir imágenes exclusivas de las colecciones « Berrogain » y « Guélot ». ¡Música, talos, animaciones y mucho más! Una velada excepcional que no debe perderse

Open-Air-Kino im Fronton von Saint-Palais, im Rahmen der Veranstaltungen zum 100. Der Verein ARGITZE bietet Ihnen die Möglichkeit, exklusive Bilder aus den Fonds « Berrogain » und « Guélot » zu entdecken. Musik, Talos, Animationen, usw. … Ein außergewöhnlicher Abend, den Sie nicht verpassen sollten!

