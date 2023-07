Commémoration du centenaire du fronton Rue Jean Urruty Saint-Palais, 2 juillet 2023, Saint-Palais.

Saint-Palais,Pyrénées-Atlantiques

Commémoration des cent ans du Fronton Pierre Guéraçague.

10h30 : Cérémonie animée par le groupe Ozenki et la banda Les Mixains au fronton.

11h15 : Commémoration officielle avec dévoilement de la stèle Dubourdieu restaurée par Dominique Sicre.

11h45 : Jeux de force basque avec le club amikuztar « Indar Joko ».

13h30 : Apéritif suivi d’un repas des anciens pilotaris, ouvert à toutes et à tous. Animation par le groupe Ozenki et la banda Les Mixains.

17h00 : Partie de Joko Garbi, seniors élite..

Rue Jean Urruty

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Commemoration of the centenary of the Pierre Guéraçague fronton.

10:30am: Ceremony led by the Ozenki group and the banda Les Mixains at the fronton.

11:15am: Official commemoration with unveiling of the Dubourdieu stele, restored by Dominique Sicre.

11:45 am: Basque strength games with the « Indar Joko » amikuztar club.

1:30 p.m.: Aperitif followed by a meal for former pilotaris, open to all. Entertainment by the group Ozenki and the banda Les Mixains.

5:00 pm: Joko Garbi game, seniors elite.

Conmemoración del centenario del frontón Pierre Guéraçague.

10.30 h: Ceremonia a cargo del grupo Ozenki y la banda Les Mixains en el frontón.

11.15 h: Conmemoración oficial con el descubrimiento de la estela Dubourdieu, restaurada por Dominique Sicre.

11.45 h: Juegos de fuerza vascos con el club de amikuztar « Indar Joko ».

13.30 h: Aperitivo seguido de una comida para antiguos pilotos, abierta a todos. Animación a cargo del grupo Ozenki y la banda Les Mixains.

17.00 h: partido Joko Garbi, élite seniors.

Gedenkfeier zum 100-jährigen Bestehen des Fronton Pierre Guéraçague.

10:30 Uhr: Zeremonie, die von der Gruppe Ozenki und der Banda Les Mixains am Fronton gestaltet wird.

11.15 Uhr: Offizielle Gedenkfeier mit Enthüllung der von Dominique Sicre restaurierten Dubourdieu-Stele.

11.45 Uhr: Baskische Kraftspiele mit dem Amikuztar-Club « Indar Joko ».

13.30 Uhr: Aperitif, gefolgt von einem Essen der ehemaligen Pilotaris, das für alle offen ist. Unterhaltung durch die Gruppe Ozenki und die Banda Les Mixains.

17.00 Uhr: Partie von Joko Garbi, Senioren Elite.

