Exposition Republicature Rue Jean Teillet Saint-Junien, 7 novembre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

L’histoire des lois de la République française en caricature 16 panneaux d’exposition et 12 courts-métrages d’animation. « Républicature » propose de découvrir avec humour et poésie le destin de citoyennes et citoyens qui ont permis la promulgation des lois fondatrices de notre République, par l’intermédiaire de caricatures emblématiques de leur époque..

2023-11-07 fin : 2023-11-25 . EUR.

Rue Jean Teillet Salle Laurentine Teillet

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The history of the laws of the French Republic in caricature 16 exhibition panels and 12 short animated films. « Républicature » takes a humorous, poetic look at the destinies of the citizens who helped enact the founding laws of our Republic, through caricatures emblematic of their era.

La historia de las leyes de la República Francesa en caricatura 16 paneles de exposición y 12 cortometrajes de animación. « Républicature » ofrece una mirada humorística y poética sobre la vida de los hombres y mujeres que contribuyeron a promulgar las leyes fundacionales de nuestra República, a través de caricaturas emblemáticas de su época.

Die Geschichte der Gesetze der Französischen Republik in Karikaturen 16 Ausstellungstafeln und 12 animierte Kurzfilme. « Républicature » zeigt mit Humor und Poesie das Schicksal von Bürgerinnen und Bürgern, die die Verabschiedung der Gründungsgesetze unserer Republik ermöglicht haben, anhand von Karikaturen, die für ihre Zeit typisch sind.

