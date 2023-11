Conte : Comment nous avons sauvé Noël ! Rue Jean Nicot Bergerac, 16 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Comment nous avons sauvé Noël !

Conte de noël tout public suivi d’un goûter offert pour les enfants

Comment défendre et protéger le rêve et la joie de cette fête face à la réalité de l’argent et du profit. Une histoire pleine d’humour décalé et de messages remplis d’humanité qui questionne ce que représente Noël aujourd’hui. Un conte familial où le duo d’un vieux lutin sage et espiègle et d’une jeune lutin passionnée et pleine d’appréhension sur son avenir, emmènerons petits et grands à se questionner sur l’utilité et l’importance de Noël.

Texte : Julien Barbier

Mise en scène : Grégory Felzines

Avec : Grégory Felzines et Amandine Borie

Son : Jean-Baptiste Lableigne

Evènement organisé par le théâtre de la Gargouille..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Rue Jean Nicot Salle du Ptit chat noir

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



How we saved Christmas!

A Christmas story for all, followed by a snack for the children

How to defend and protect the dream and joy of this holiday in the face of the reality of money and profit. A story full of offbeat humor and humane messages that questions what Christmas means today. A family tale where the duo of a wise and mischievous old elf and a passionate young elf full of apprehension about her future, will lead young and old alike to question the usefulness and importance of Christmas.

Text: Julien Barbier

Director: Grégory Felzines

Starring : Grégory Felzines and Amandine Borie

Sound: Jean-Baptiste Lableigne

Event organized by Théâtre de la Gargouille.

Cómo salvamos la Navidad

Un cuento de Navidad para todos, seguido de una merienda para los niños

¿Cómo defender y proteger la ilusión y la alegría de esta fiesta frente a la realidad del dinero y el beneficio? Una historia llena de humor desenfadado y mensajes humanos que cuestiona lo que significa la Navidad hoy en día. Un cuento familiar en el que el dúo formado por un viejo duende sabio y travieso y una joven duende apasionada, llena de aprensión por su futuro, llevará a grandes y pequeños a cuestionarse la utilidad y la importancia de la Navidad.

Texto: Julien Barbier

Dirección: Grégory Felzines

Protagonistas : Grégory Felzines y Amandine Borie

Sonido: Jean-Baptiste Lableigne

Evento organizado por el Théâtre de la Gargouille.

Wie wir Weihnachten gerettet haben!

Weihnachtsgeschichte für alle Altersgruppen, gefolgt von einem kostenlosen Snack für die Kinder

Wie können wir den Traum und die Freude dieses Festes angesichts der Realität des Geldes und des Profits verteidigen und schützen? Eine Geschichte voller schrägem Humor und menschlicher Botschaften, die hinterfragt, was Weihnachten heute bedeutet. Ein Familienmärchen, in dem das Duo aus einem alten, weisen und schelmischen Wichtel und einem jungen, leidenschaftlichen Wichtel mit Zukunftsängsten Groß und Klein dazu bringt, den Nutzen und die Bedeutung von Weihnachten zu hinterfragen.

Text: Julien Barbier

Regie: Grégory Felzines

Mit : Grégory Felzines und Amandine Borie

Ton: Jean-Baptiste Lableigne

Veranstaltung organisiert vom Théâtre de la Gargouille.

Mise à jour le 2023-11-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides