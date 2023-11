Théâtre d’impro : bijoux de famille Rue Jean Nicot Bergerac, 9 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

La Compagnie Vata vous propose une soirée d’improvisation théâtrale et musicale avec « bijoux de famille »..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Rue Jean Nicot Salle du p’tit chat noir

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Compagnie Vata presents an evening of theatrical and musical improvisation with « bijoux de famille ».

La Compagnie Vata presenta una velada de improvisación teatral y musical con « bijoux de famille ».

Die Compagnie Vata bietet Ihnen mit « bijoux de famille » einen Abend voller Improvisationstheater und Musik.

Mise à jour le 2023-11-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides