L’augmentation Rue Jean Nicot Bergerac, 24 novembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Le théâtre de la Gargouille vous invite à venir découvrir sa dernière création, L’Augmentation de Georges Perec, mise en scène de Grégory Felzines..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 22:00:00. .

Rue Jean Nicot Salle du p’tit chat noir

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Théâtre de la Gargouille invites you to discover its latest creation, Georges Perec’s L’Augmentation, directed by Grégory Felzines.

El Théâtre de la Gargouille le invita a descubrir su última creación, L’Augmentation de Georges Perec, dirigida por Grégory Felzines.

Das Théâtre de la Gargouille lädt Sie ein, seine neueste Kreation, L’Augmentation von Georges Perec, in der Inszenierung von Grégory Felzines zu entdecken.

