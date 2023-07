Stage de théâtre | Théâtre de la Gargouille Rue Jean Nicot Bergerac, 15 juillet 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Venez participer au laboratoire de création théâtre des Compagnons de l’imaginaire sur le thème » dans un monde hors de prix : qu’est ce qui a vraiment de la valeur ? »

40h de théâtre, de jeux et d’impros. 2 représentations publiques les 28 et 29 juillet lors du festival de La Smala.

Ouverts à 8 personnes maximum.

Tout âge – tout niveau.

Tarif : 490€ et tarif réduit : 380€.

Rue Jean Nicot

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in the Compagnons de l’imaginaire’s creative theater laboratory on the theme of « in an overpriced world: what really has value? »

40 hours of theater, games and improvisation. 2 public performances on July 28 and 29 during the La Smala festival.

Open to a maximum of 8 people.

All ages – all levels.

Price: 490? and reduced price : 380?

Venga a participar en el laboratorio de teatro creativo de los Compagnons de l’imaginaire sobre el tema « en un mundo sobrevalorado: ¿qué es lo que realmente tiene valor? »

40 horas de teatro, juegos e improvisación. 2 representaciones públicas los días 28 y 29 de julio durante el festival La Smala.

Abierto a un máximo de 8 personas.

Todas las edades – todos los niveles.

Precio: 490? y precio reducido : 380?

Nehmen Sie am Theater-Kreativlabor der Compagnons de l’imaginaire zum Thema « In einer überteuerten Welt: Was ist wirklich wertvoll? » teil

40 Stunden Theater, Spiele und Improvisationen. 2 öffentliche Aufführungen am 28. und 29. Juli während des Festivals von La Smala.

Offen für maximal 8 Personen.

Jedes Alter – jedes Niveau.

Preis: 490? und ermäßigter Preis: 380?

