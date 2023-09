REALISATION D’UN PROJECTEUR A HOLOGRAMME Rue Jean Moulin Montarnaud, 25 novembre 2023, Montarnaud.

Montarnaud,Hérault

Réalisation d’un projecteur à hologramme

Nous allons ici réviser les cours de géométrie avec les enfants en dessinant un patron qui deviendra un projecteur à hologramme après quelques pliages, collages et découpages.

Une fois leur projet réalisé, les participants pourront tester leur création grâce à une tablette, dans une pièce plongée dans l’obscurité…

Le résultat est bluffant !.

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 . .

Rue Jean Moulin

Montarnaud 34570 Hérault Occitanie



Making a hologram projector

Here, we’re going to brush up on geometry lessons with the kids by drawing a pattern that will become a hologram projector after a bit of folding, gluing and cutting.

Once their project is complete, participants can test their creation using a tablet, in a darkened room…

The results are breathtaking!

Hacer un proyector de hologramas

Vamos a repasar con los niños las lecciones de geometría dibujando un patrón que se convertirá en un proyector de hologramas tras un poco de plegado, pegado y corte.

Una vez terminado su proyecto, los participantes podrán probar su creación con una tableta, en una sala sumida en la oscuridad…

Los resultados son asombrosos

Herstellung eines Hologramm-Projektors

Hier werden wir mit den Kindern den Geometrieunterricht wiederholen, indem wir ein Schnittmuster zeichnen, das nach einigem Falten, Kleben und Ausschneiden zu einem Hologrammprojektor wird.

Sobald sie ihr Projekt fertiggestellt haben, können die Teilnehmer ihre Kreation mithilfe eines Tablets in einem abgedunkelten Raum testen…

Das Ergebnis ist verblüffe

