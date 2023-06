Vide-greniers à Beaulieu-sur-Loire rue Jean Moulin Beaulieu-sur-loire Beaulieu-sur-loire Catégorie d’Évènement: Beaulieu-sur-loire Vide-greniers à Beaulieu-sur-Loire rue Jean Moulin Beaulieu-sur-loire, 2 juillet 2022, Beaulieu-sur-loire. Vide-greniers à Beaulieu-sur-Loire 2 juillet 2022 – 2 juillet 2023 rue Jean Moulin De bon matin et durant toute la journée, le bourg de Beaulieu-sur-Loire va s’animer avec le vide-grenier du comité des fêtes. Au programme : animations diverses, manège, promenade à poneys jusqu’à 14 h. La restauration et la buvette sont proposées par le comité des fêtes organisateur de l’événement. Pour les exposants, les emplacements seront gratuits jusqu’à 6 mètres linéaires. rue Jean Moulin Rue Jean Moulin, Beaulieu-sur-loire Beaulieu-sur-loire [{« type »: « email », « value »: « cdf2beaulieu@yahoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

