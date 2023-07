AQUOISIA, Complexe Aquatique Intercommunal Rue Jean Monnet Guise, 3 juillet 2023, Guise.

Guise,Aisne

A vous le pentagliss, les piscines pour vous retrouver et vous amuser en famille! Pour les bambins, une pataugeoire leur permettra de jouer toute en sécurité. Après la baignade, maman s’octroiera une pause détente à l’espace bien-être tandis que papa se baladera dans les jardins du familistère..

fin : . 3.1 EUR.

Rue Jean Monnet Zone de la Briqueterie

Guise 02120 Aisne Hauts-de-France



The pentagliss, the pools to meet and have fun with your family! For the kids, a paddling pool will allow them to play safely. After swimming, mom can relax in the wellness area while dad can stroll through the familistère gardens.

El pentagliss y las piscinas son el lugar ideal para divertirse en familia Para los más pequeños, una piscina infantil les permitirá jugar sin peligro. Después de nadar, mamá podrá relajarse en la zona de bienestar y papá pasear por los jardines del familistère.

Auf der Pentagliss und in den Schwimmbädern können Sie sich mit der ganzen Familie vergnügen Für die Kleinen gibt es ein Planschbecken, in dem sie in aller Sicherheit spielen können. Nach dem Schwimmen kann sich die Mutter im Wellnessbereich entspannen, während der Vater einen Spaziergang durch die Gärten des Familistère macht.

Mise à jour le 2023-06-30 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Pays de Thiérache