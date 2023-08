Bal et Cinéma en plein air rue jean mermoz, Bordeaux (33) Bal et Cinéma en plein air rue jean mermoz, Bordeaux (33), 2 septembre 2023, . Bal et Cinéma en plein air Samedi 2 septembre, 20h00 rue jean mermoz, Bordeaux (33) 0 Au programme de la journée : 15h micro aventures 18h récup à sons 20h bal avec Zabaloc (duo klezmer et occitan) 22h projection du film Gagarine source : événement Bal et Cinéma en plein air publié sur AgendaTrad rue jean mermoz, Bordeaux (33) rue jean mermoz, 33800 Bordeaux, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/44676 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T20:00:00+02:00 – 2023-09-03T00:00:00+02:00

Détails
Lieu rue jean mermoz, Bordeaux (33)
Adresse rue jean mermoz, 33800 Bordeaux, France

