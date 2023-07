Marché gourmand et artisanal rue Jean Mazeaudou Savignac-les-Églises, 21 juillet 2023, Savignac-les-Églises.

Savignac-les-Églises,Dordogne

Venez profiter de cette soirée festive à Savignac les églises, à l’occasion de ce marché gourmand et artisanal le vendredi 21 juillet.

Vous pourrez retrouver entre autres les commerçants suivants : Nicolas Desgraupes et ses escargots du Périgord, Jean Philippe et son pain Terre et Levain, Nolwenn avec son pastis gin, Virginie et son paradis belge, la ferme aux p’tits oignons, la ferme Pimael avec leurs fromages de brebis, les fruits rouges de Patrick, les glaces Roule ma poule, les créations de Cathy, le cuir avec l’accroche cuir, Fabrice et ses couteaux, Jean-Louis et sa boucherie, Christian et son huile de noix, Sonia et ses tableaux de mosaïques…

La soirée sera animée par le Dj Jean Noel Faure XR7 et Vanessa et Alex proposeront leur structure gonflable.

La buvette sera également présente avec Nico et Alexis.

Une tombola sera organisée.

N’oubliez pas vos assiettes et couverts..

2023-07-21

rue Jean Mazeaudou

Savignac-les-Églises 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy a festive evening in Savignac les Churches, at this gourmet and craft market on Friday July 21.

You’ll find, among others, the following merchants: Nicolas Desgraupes and his Périgord snails, Jean Philippe and his Terre et Levain bread, Nolwenn and her pastis gin, Virginie and her Belgian paradise, la ferme aux p?tits oignons, the Pimael farm with its ewe’s milk cheeses, Patrick’s red fruits, Roule ma poule ice creams, Cathy’s creations, leather with l’accroche cuir, Fabrice and his knives, Jean-Louis and his butcher’s shop, Christian and his walnut oil, Sonia and her mosaic paintings…

The evening will be enlivened by Dj Jean Noel Faure XR7, and Vanessa and Alex will be on hand with their inflatable structure.

The refreshment stand will also be manned by Nico and Alexis.

A tombola will be organized.

Don’t forget your plates and cutlery.

Venga a disfrutar de esta velada festiva en Savignac les Churches, en este mercado gastronómico y artesanal el viernes 21 de julio.

Encontrará, entre otros, a los siguientes comerciantes Nicolas Desgraupes y sus caracoles del Périgord, Jean Philippe y su pan Terre et Levain, Nolwenn y su ginebra pastis, Virginie y su paraíso belga, la ferme aux p?tits oignons, la granja Pimael con sus quesos de oveja, los frutos rojos de Patrick, los helados Roule ma poule, las creaciones de Cathy, el cuero con l’accroche cuir, Fabrice y sus cuchillos, Jean-Louis y su carnicería, Christian y su aceite de nuez, Sonia y sus pinturas en mosaico…

La velada estará amenizada por el DJ Jean Noel Faure XR7 y Vanessa y Alex ofrecerán su estructura hinchable.

Nico y Alexis se encargarán también del puesto de refrescos.

También habrá una tómbola.

No olvides tus platos y cubiertos.

Genießen Sie diesen festlichen Abend in Savignac les églises anlässlich dieses Gourmet- und Kunsthandwerkermarktes am Freitag, den 21. Juli.

Sie können unter anderem die folgenden Händler finden: Nicolas Desgraupes und seine Schnecken aus dem Périgord, Jean Philippe und sein Brot Terre et Levain, Nolwenn mit ihrem Pastis Gin, Virginie und ihr belgisches Paradies, la ferme aux p?die Ferme Pimael mit ihrem Schafskäse, die roten Früchte von Patrick, das Eis Roule ma poule, die Kreationen von Cathy, Leder mit l’accroche cuir, Fabrice und seine Messer, Jean-Louis und seine Metzgerei, Christian und sein Walnussöl, Sonia und ihre Mosaikbilder…

Der Abend wird von Dj Jean Noel Faure XR7 begleitet und Vanessa und Alex bieten ihre Hüpfburg an.

Der Getränkestand wird ebenfalls von Nico und Alexis betreut.

Eine Tombola wird organisiert.

Vergessen Sie nicht, Ihre Teller und Ihr Besteck mitzubringen.

