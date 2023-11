Marché de Noël Rue Jean Jaurès Villedieu-sur-Indre, 2 décembre 2023, Villedieu-sur-Indre.

Villedieu-sur-Indre,Indre

Le Marché de Noël de Villedieu-sur-Indre revient le samedi 2 décembre de 15h à 21h, rue Jean Jaurès et Place des Justes..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 21:00:00. EUR.

Rue Jean Jaurès

Villedieu-sur-Indre 36320 Indre Centre-Val de Loire



The Villedieu-sur-Indre Christmas Market returns on Saturday December 2 from 3pm to 9pm, rue Jean Jaurès and Place des Justes.

El mercado navideño de Villedieu-sur-Indre vuelve el sábado 2 de diciembre, de 15:00 a 21:00 horas, en la calle Jean Jaurès y la plaza des Justes.

Der Weihnachtsmarkt von Villedieu-sur-Indre kehrt am Samstag, den 2. Dezember von 15 bis 21 Uhr in die Rue Jean Jaurès und den Place des Justes zurück.

