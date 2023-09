Edith Forever Rue Jean Jaurès Tulle, 30 septembre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Edith Forever 1963/2023 – Dernière représentation de la tournée hommage à Edith Piaf – Entrée : 15 € – Tarif réduit : 12 € – Eglise St Jean -.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

Rue Jean Jaurès

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Edith Forever 1963/2023 – Last performance of the Edith Piaf tribute tour – Admission: 15 ? – Reduced rate : 12 ? – Eglise St Jean –

Edith Forever 1963/2023 – Última actuación de la gira de homenaje a Edith Piaf – Entrada: 15? – Precio reducido : 12 ? – Iglesia St Jean –

Edith Forever 1963/2023 – Letzte Vorstellung der Edith Piaf Tribute Tour – Eintritt: 15 ? – Ermäßigter Tarif : 12 ? – Kirche St Jean –

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze