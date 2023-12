Cet évènement est passé Marché de plein vent de Labruguière Rue Jean Jaurès Labruguière Catégories d’Évènement: Labruguière

Tarn Marché de plein vent de Labruguière Rue Jean Jaurès Labruguière, 1 janvier 2023, Labruguière. Labruguière Tarn

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-01-01 08:00:00

fin : 2023-12-31 12:00:00 Tous les vendredis matins, la rue principale de la ville médiévale s’anime d’accents occitans, de couleurs et de senteurs des produits locaux..

Tous les vendredis matins, la rue principale de la ville médiévale s’anime d’accents occitans, de couleurs et de senteurs des produits locaux. .

Rue Jean Jaurès

Labruguière 81290 Tarn Occitanie

Mise à jour le 2023-12-20 par Office de Tourisme de Castres-Mazamet Détails Catégories d’Évènement: Labruguière, Tarn Autres Code postal 81290 Lieu Rue Jean Jaurès Adresse Rue Jean Jaurès Ville Labruguière Departement Tarn Lieu Ville Rue Jean Jaurès Labruguière Latitude 43.539641 Longitude 2.263037 latitude longitude 43.539641;2.263037

Rue Jean Jaurès Labruguière Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labruguiere/