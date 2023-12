BALADE DE NOEL Rue Jean Jaurès Hussigny-Godbrange, 17 décembre 2023 16:30, Hussigny-Godbrange.

Hussigny-Godbrange,Meurthe-et-Moselle

Balade de Noël. Départ à 16h30 dans la rue Jean Jaurès.

Distribution de friandises sur le parcours.

Chocolat chaud et brioche offerts aux enfants.. Tout public

Dimanche 2023-12-17 16:30:00 fin : 2023-12-17 16:30:00. 0 EUR.

Rue Jean Jaurès

Hussigny-Godbrange 54590 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Christmas stroll. Departure at 4.30pm from Rue Jean Jaurès.

Trick-or-treating along the way.

Hot chocolate and brioche for children.

Paseo navideño. Salida a las 16.30 h de la rue Jean Jaurès.

Reparto de dulces a lo largo del recorrido.

Chocolate caliente y brioche para los niños.

Spaziergang zu Weihnachten. Abfahrt um 16:30 Uhr in der Rue Jean Jaurès.

Verteilung von Süßigkeiten auf der Strecke.

Heiße Schokolade und Brioche werden den Kindern angeboten.

