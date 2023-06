CONCERT GOSPEL SINGERS MK Rue Jean-Jacques Rousseau Clermont-l’Hérault, 6 juillet 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Ils sont unis par la passion de la musique Gospel, sur scène pour témoigner et porter un hymne à l’amour, pour respirer la joie de vivre. Le gospel, un cri de cœur et de l’âme d’une grande beauté, ils revisitent le gospel et les négro spirituals , accompagné d’un pianiste ou ac capela.

Places en vente à l’office de tourisme..

2023-07-06 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-06 . EUR.

Rue Jean-Jacques Rousseau

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



They are united by a passion for Gospel music, on stage to bear witness and carry a hymn to love, to breathe the joy of living. Gospel, a cry from the heart and soul of great beauty, they revisit gospel and negro spirituals, accompanied by a pianist or acapela.

Tickets on sale at the Tourist Office.

Les une su pasión por la música Gospel, en el escenario para dar testimonio y llevar un himno al amor, para respirar la alegría de vivir. Gospel, grito del corazón y alma de gran belleza, repasan gospel y negro spirituals, acompañados por un pianista o acapela.

Venta de entradas en la Oficina de Turismo.

Sie sind durch die Leidenschaft für die Gospelmusik vereint und stehen auf der Bühne, um Zeugnis abzulegen und eine Hymne an die Liebe zu singen, um die Lebensfreude zu atmen. Gospel, ein Schrei des Herzens und der Seele von großer Schönheit. Sie interpretieren Gospel und Negro Spirituals neu, begleitet von einem Pianisten oder ac capela.

Tickets sind im Tourismusbüro erhältlich.

Mise à jour le 2023-06-19 par OT DU CLERMONTAIS