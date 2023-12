« MAIS N’TE PROMENE PAS TOUTE NUE! » Rue Jean-Jacques Rousseau Agde, 16 avril 2024, Agde.

Agde Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 20:30:00

fin : 2024-04-16

Théâtre de Georges Feydeau par la Compagnie Stomatopoda..

Théâtre de Georges Feydeau par la Compagnie Stomatopoda.

> Théâtre – comédie

Paris, été 1961.

C’est la canicule.

Une vague de chaleur s’abat sur la France.

Dans l’appartement des Ventroux, c’est la panique ! Malgré les convenances, Clarisse s’obstine à se promener en petite tenue alors que son mari, homme politique, est sur le point de recevoir son plus grand rival, M. Hochepaix.

> De Georges Feydeau

> Par la Compagnie Stomatopoda

> Avec Marie-Sasha Kaminsky, Luc Franquine, Valentin Rotillo et Florian Guérin.

Sous l’oeil impertinent d’un domestique fantasque, le couple se bouffe et la température monte. Entre quiproquo, claquettes et portes qui claquent, une comédie virevoltante qui fait replonger dans les sixties !

> Billetterie :

> soit aux guichets de la Direction des Affaires Culturelles et du Théâtre Agathois (AGDE)

> soit au Théâtre Agathois, 1 h avant le spectacle

> soit sur le site Internet de la Saison Culturelle

#SAISONCULTURELLEAGDE

#SAISONCULTURELLE

EUR.

Rue Jean-Jacques Rousseau

Agde 34300 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE