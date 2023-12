« ENSEMBLE DE CLARINETTES » Rue Jean-Jacques Rousseau Agde Catégories d’Évènement: Agde

Hérault « ENSEMBLE DE CLARINETTES » Rue Jean-Jacques Rousseau Agde, 5 avril 2024, Agde. Agde Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 18:30:00

fin : 2024-04-05 Concert de Clarinet dreams, ensemble de clarinettistes de l’Hérault..

Concert de Clarinet dreams, ensemble de clarinettistes de l’Hérault.

Claribnet dreams est un ensemble de clarinettistes de l’Hérault. Ils interprètent des airs connus de musique classique, comme le célèbre duo des fleurs extrait de Lakmé de Léo Délibes, des airs italiens, mexicains, de la musique moderne en passant par le funk et le rock. Un voyage musical riche et coloré qui révèle les sonorités de la famille des clarinettes. >Avec Elisabeth Assens, Thibault Roche, Rémi Guin, Sarah Bosset, Isabelle Lange et Mathieu Bourdet > Billetterie :

> soit aux guichets de la Direction des Affaires Culturelles et du Théâtre Agathois (AGDE)

> soit au Théâtre Agathois, 1 h avant le spectacle

> soit sur le site Internet de la Saison Culturelle > Gratuit pour les élèves de l’Ecole de Musique d’Agde et les cartes Agde Culture Enfant. #SAISONCULTURELLEAGDE

#SAISONCULTURELLE EUR.

Rue Jean-Jacques Rousseau

Agde 34300 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-21 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE Détails Catégories d’Évènement: Agde, Hérault Autres Code postal 34300 Lieu Rue Jean-Jacques Rousseau Adresse Rue Jean-Jacques Rousseau Ville Agde Departement Hérault Lieu Ville Rue Jean-Jacques Rousseau Agde Latitude 43.3109951 Longitude 3.47074617 latitude longitude 43.3109951;3.47074617

Rue Jean-Jacques Rousseau Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/