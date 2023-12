« MELODIE EN MOUVEMENT » Rue Jean-Jacques Rousseau Agde Catégories d’Évènement: Agde

fin : 2024-03-12 Concert du trio Mélodie en mouvement composé d’une talentueuse danseuse et deux brillantes pianistes..

> Concert Profs en scène Composé d’une danseuse talentueuse et de deux brillantes pianistes par ailleurs enseignantes à l’Ecole de Musique d’Agde, le trio Mélodie en mouvement crée une harmonie envoûtante sur un répertoire principalement issu de la fin du XIXème siècle, début XXème siècle, période de gloire de l’Art Nouveau avec des pièces de Debussy, Scott Joplin, Lambert. . . Leur énergie contagieuse transporte le public dans un monde de musique et de mouvement. Une expérience artistique captivante à ne surtout pas manquer ! > Avec Virginie Nowak, piano

> Catherine Mouly, piano

> Marie-Estelle De Fougerolle, danse. > Billetterie :

> soit aux guichets de la Direction des Affaires Culturelles et du Théâtre Agathois (AGDE)

> soit au Théâtre Agathois, 1 h avant le spectacle

> soit sur le site Internet de la Saison Culturelle > Gratuit pour les élèves de l’Ecole de Musique et les cartes Agde Culture enfant #SAISONCULTURELLEAGDE

